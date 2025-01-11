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Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg

Фото Асель Исаевой. Закат в Кара-Балте

В Кыргызстане великолепная природа, много необычных мест и прекрасные люди. Об этом можно рассказывать бесконечно. Но фотография или видео говорит гораздо больше, чем десятки слов.

Признайтесь, наверняка у вас скопились архивы фотографий или небольших видео и вам хочется поделиться самыми интересными снимками и роликами не только с родными и близкими. Мы решили собирать такие мгновения жизни и рассказывать о стране и ее людях вместе с читателями.

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Фотографии и ролики, которыми вы хотите поделиться, можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите автора фотографии и видео и место, где их сделали. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите об этом. Кроме того, можете указать адрес своего аккаунта в Instagram с вашими фотографиями и видео.

Подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg. Давайте удивляться вместе!
Ссылка: https://24.kg./agent_024/288513/
просмотров: 176119
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