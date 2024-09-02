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За что платим? Бишкекчане продолжают жаловаться на работу «Тазалыка»

Бишкекчане продолжают жаловаться на работу МП «Тазалык». Читатели присылают 24.kg фотографии с переполненными мусорными баками.

Такую картину можно наблюдать на проспекте Жибек Жолу (в районе дома № 327). Здесь возле мусорной площадки уже «выросла» большая куча из пакетов с отходами.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Так выглядит мусорная площадка на проспекте Жибек Жолу

Жалуются на вывоз мусора и жители микрорайона № 10. Читатель прислал фотографию трех разных мусорных площадок, и каждая из них буквально завалена отходами.

«За что платим деньги «Тазалыку»?» — недоумевает он.

Отметим, что жалобы на плохой вывоз мусора поступают регулярно.

В 2023 и 2022 годах летом была похожая ситуация — площадки и баки практически утопали в мусоре.

Ранее вице-мэр города Рамиз Алиев сообщил, что муниципальное предприятие «Тазалык» в настоящее время отстает от графика вывоза мусора на два-три дня, так как техника массово выходит из строя.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/303776/
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