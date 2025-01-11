В центре Бишкека загорелась крыша жилого дома, ее потушили утром

Сегодня ночью, около 3.00-4.00, на пересечении улиц Исанова и Токтогула загорелся жилой дом компании «Кут строй». Об этом сообщили читатели 24.kg.

Редакции рассказали, что причиной пожара стал электрощит, который загорелся на самом верхнем, 13-м этаже 110-квартирного жилого дома. Огонь распространился на крышу. Всех жителей подъезда (около 60 человек) эвакуировали.

К тушению привлекли пять пожарных расчетов, три автолестницы и оперативную группу центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

В 8.42 пожар полностью потушен. Его общая площадь составила около 500 квадратных метров.

Пострадавших нет.