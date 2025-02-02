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Рассвет над БЧК и Иссык-Кулем. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прокатимся по Чуйской области, заглянем на Иссык-Куль и в Талас, а завершим все на юге Кыргызстана.

Сначала полюбуемся рассветом над БЧК. Красивые фотографии сделал Алик Машанло.

Вернемся в осень вместе с Сергеем Терентьевым, который и сделал следующую фотографию.

Сергея Терентьева
Фото Сергея Терентьева. Золото Чуйской долины
Отправляемся на Иссык-Куль встречать рассвет, как это сделал в ноябре Урмат Асипов.

Следующую фотографию тоже сделали на Иссык-Куле — в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Автор — Василий Павлов.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, 17 декабря 2024 года

Теперь переберемся в Талас. Как написал автор фотографий Мирлан (не указал фамилию), он посетил родные места, где проходило его детство.

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики — в ущелье Мурдаш, которое находится примерно в трех часах езды от города Оша. Там побывал и снял видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся работы наших авторов вам понравились. Если вам есть что показать всем читателям 24.kg и вы хотите стать одним из авторов рубрики «Мгновения жизни», мы будем рады.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/318106/
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