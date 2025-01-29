Чудаки парковки. В Бишкеке заезжают на тротуары, не оставляя места для прохода

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так, игнорируя дорожные знаки, оставляют машины в Бишкеке.
В микрорайоне «Тунгуч» часто паркуются на тротуаре.
Постоянно закрывают проход по тротуару на улице Садырбаева, в районе Валдайской.
На улице Исанова, в районе сквера имени Максима Горького, каждый день все занято машинами — и тротуар, и пешеходная дорожка, и даже возле мусорных контейнеров.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.