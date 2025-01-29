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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке заезжают на тротуары, не оставляя места для прохода

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так, игнорируя дорожные знаки, оставляют машины в Бишкеке.

В микрорайоне «Тунгуч» часто паркуются на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянно закрывают проход по тротуару на улице Садырбаева, в районе Валдайской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Исанова, в районе сквера имени Максима Горького, каждый день все занято машинами — и тротуар, и пешеходная дорожка, и даже возле мусорных контейнеров.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/318309/
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