Чудаки парковки. Бишкекчан начали штрафовать, но ситуация в городе не улучшается

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На проспекте Чингиза Айтматова, 80 автомобиль перекрыл проход.
А на перекрестке улиц Московской и Исанова машины стоят под запрещающим знаком и создают помехи.
На стоящие как попало авто в районе улиц Дзержинского и Куренкеева жалуются постоянно. Однако ничего не меняется в лучшую сторону.
Отметим, на этой неделе инспекторы мэрии оштрафовали пятерых водителей за парковку возле мусорных контейнеров.
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