Ала-Арчинское ущелье и зимний «Кара-Кой». Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Немного прогуляемся по Бишкеку, потом отправимся в Ала-Арчинское ущелье и заглянем в национальный парк «Кара-Кой».
Бишкек оживает после зимы, но вспомним, что еще две недели назад все выглядело немного по-другому. Например, на Аллее молодежи, которая находится между мэрией и Кыргызским национальным университетом.
А это просто забавная фотография от Салии Хуровой — возле кампуса Американского университета в Центральной Азии пасутся лошади. Кстати, их появление в южных микрорайонах Бишкека не такая уж и редкость.
Теперь вернемся немного назад во времени и полюбуемся заснеженным Ала-Арчинским ущельем. Фотографии сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).
Теперь отправимся назад в зиму — в Ноокатский район, где находится природный парк «Кара-Кой». Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
Надеемся, что вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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