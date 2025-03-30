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Ала-Арчинское ущелье и зимний «Кара-Кой». Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Немного прогуляемся по Бишкеку, потом отправимся в Ала-Арчинское ущелье и заглянем в национальный парк «Кара-Кой».

Бишкек оживает после зимы, но вспомним, что еще две недели назад все выглядело немного по-другому. Например, на Аллее молодежи, которая находится между мэрией и Кыргызским национальным университетом.

А это просто забавная фотография от Салии Хуровой — возле кампуса Американского университета в Центральной Азии пасутся лошади. Кстати, их появление в южных микрорайонах Бишкека не такая уж и редкость.

Салии Хуровой
Фото Салии Хуровой. Лошади пасутся возле кампуса Американского университета в Центральной Азии

Теперь вернемся немного назад во времени и полюбуемся заснеженным Ала-Арчинским ущельем. Фотографии сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — Progorushki).

 

Расцветает природа и на юге Кыргызстана. Так вот цветет урюк в южной столице. Фото сделала Анара Джорабаева.

Теперь отправимся назад в зиму — в Ноокатский район, где находится природный парк «Кара-Кой». Там побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/323705/
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