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Агент 024

Подземный переход на Льва Толстого затопило. Видео очевидицы

Подземный переход в Бишкеке на пересечении улиц Льва Толстого и Шабдана Баатыра оказался затоплен, создав серьезные трудности для пешеходов. Об этом 24.kg сообщила очевидица.

По ее словам, в подземном переходе образовались мощный поток воды и большая лужа, через которые невозможно пройти. Из-за затопления пешеходы, в том числе дети, возвращающиеся из школы, не могут воспользоваться подземным переходом для безопасного пересечения улицы.

«Невозможно идти. Прямо вот такой поток воды бежит, и в подземке образовывается большая лужа — невозможно проходить. Вот дети из школы идут. Сверху тоже нет никакого моста, чтобы идти», — говорит горожанка.

Чтобы попасть домой, девушка была вынуждена прибегнуть к экстремальному способу перехода.

«Я лично прошла по трубам сверху, вышла обратно, по трубам попрыгала и, так сказать, попала на эту сторону, чтобы попасть домой», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/323813/
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