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Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень

Июль — традиционно жаркий и душный месяц. С каждым годом переносить жару все тяжелее, неужели чиновников не заботят здоровье и жизни горожан, поинтересовался читатель, приславший в редакцию 24.kg фотографии, сопроводив их комментарием.

«Вот специально снял для мэрии. Это улица Московская, субботнее утро. В 9.00 столбик термометра показывает +31. Наглядно: там, где каким-то чудом еще не срубили кустарник и деревья, есть хорошая тень. Она спасает прохожих. Идешь тут и чувствуешь, что температура градусов на пять минимум меньше. Буквально через сто метров можно убедиться, к чему приводит «новаторство» городских служб. Здесь когда-то росли деревья, давая спасительную тень. Несколько лет назад все вырубили под корень, закатали в брусчатку. Судя по всему, восстанавливать зеленый барьер никто не собирается. И на этом участке адское пекло», — написал он.

По мнению автора, мэрия столицы должна незамедлительно начать восстанавливать вдоль проезжей части трехярусную посадку зеленых насаждений, чтобы, во-первых, спасти горожан от духоты и невыносимой жары (асфальт и брусчатка без защитной естественной преграды в виде озеленения нагревает воздух еще больше), во-вторых, вернуть городу былой статус самой зеленой столицы.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/335292/
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