В Бишкеке железная балка со стройки упала прямо во двор частного дома. Об этом в соцсети Threads сообщила Айдай Донбаева.

По ее словам, во двор дома, где она живет, упала железная балка со стройки 7-этажного клубного дома «Азия», который возводит компания «Аслан Строй» в жилмассиве «Ынтымак». Кусок железа пробил навес и повредил ротанговую мебель.

«Сегодня с соседней стройки на наш дом упала железная балка. Она пробила навес и рухнула прямо на ротанговую мебель, где мы всего лишь вчера всей семьей сидели и ужинали. Если бы это случилось на день раньше, мы могли бы пострадать. Или хуже. Рядом с нашим домом строится многоэтажный жилой дом от компании «Аслан Строй». С этой стройки уже не в первый раз что-то падает к нам во двор мусор, обломки, мелкие фрагменты. Но сегодня это была железная балка. Это опасность для жизни», — написала она.

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