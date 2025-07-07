12:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

Многокилометровая пробка в Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с Иссык-Куля

Вечером 6 июля на трассе Бишкек — Балыкчи в районе Боомского ущелья образовалась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, затор растянулся на десятки километров, движение практически парализовано.


Причина — массовое возвращение отдыхающих с Иссык-Куля, куда тысячи жителей выехали на выходные в связи с устойчивой жаркой погодой.

Как отмечают автолюбители, большинство предпочитает уезжать на курорт в пятницу и возвращаться в воскресенье, что приводит к всплеску трафика в одно и то же время.

«Мы выехали из Чолпон-Аты около 17.00, а до Боома доехали только к девяти. Машины стоят плотно, жарко, дети устают — никто не ожидал, что будет такой кошмар», — рассказала 24.kg одна из участниц дорожного затора.

В редакцию поступили видеокадры с места событий, на которых видно: сотни автомобилей буквально застряли в ущелье. Некоторые водители были вынуждены останавливаться на обочине, чтобы избежать перегрева автомобилей.

Такая ситуация, по словам местных жителей и водителей, повторяется каждый год в разгар туристического сезона.

Службы ЧС и дорожной полиции просят водителей заранее планировать маршруты, выезжать либо рано утром, либо позже вечером, чтобы избежать пиковых нагрузок.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/335355/
просмотров: 7651
Версия для печати
Материалы по теме
На границе РФ и Казахстана транспортный коллапс, в котором застряли авто и из КР
В Бооме перевернулся грузовик со стройматериалами, водителя спасли
Многокилометровые очереди на границе Узбекистана и Казахстана
Многокилометровая пробка на въезде в Бишкек: движение парализовано
Беспилотники могут разгрузить пробки в Бишкеке: планы разработчиков
В Бишкеке модернизируют транспортную схему: что изменится на перекрестках
Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Пыль, пробки и тренировки: чем занимаются рабочие на трассе Бишкек — Токмак
В Бишкеке из-за реконструкции проспекта Чуй образовались масштабные пробки
В Боомском ущелье с 12 мая начнут спуск опасных камней, движение ограничат
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в&nbsp;жару лишает горожан права на&nbsp;тень Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
В&nbsp;парк &laquo;Ала-Арча&raquo; запрещено заезжать на&nbsp;машинах. Но&nbsp;на&nbsp;крутых авто можно В парк «Ала-Арча» запрещено заезжать на машинах. Но на крутых авто можно
Комсомольское озеро в&nbsp;Бишкеке готовят к&nbsp;официальному открытию Комсомольское озеро в Бишкеке готовят к официальному открытию
Бизнес
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
7 июля, понедельник
12:23
Деревьев нет, но вы держитесь. Фото из Бишкека показало, как горожане спасаются Деревьев нет, но вы держитесь. Фото из Бишкека показало...
12:16
Закон о тишине. Заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания
12:13
18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
12:10
Минстрой проверяет падение строительной стойки во двор частного дома
12:09
Саммит БРИКС: заявления Владимира Путина и реакция Дональда Трампа