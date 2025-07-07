Многокилометровая пробка в Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с Иссык-Куля

Вечером 6 июля на трассе Бишкек — Балыкчи в районе Боомского ущелья образовалась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, затор растянулся на десятки километров, движение практически парализовано.

Причина — массовое возвращение отдыхающих с Иссык-Куля, куда тысячи жителей выехали на выходные в связи с устойчивой жаркой погодой.

Как отмечают автолюбители, большинство предпочитает уезжать на курорт в пятницу и возвращаться в воскресенье, что приводит к всплеску трафика в одно и то же время.

«Мы выехали из Чолпон-Аты около 17.00, а до Боома доехали только к девяти. Машины стоят плотно, жарко, дети устают — никто не ожидал, что будет такой кошмар», — рассказала 24.kg одна из участниц дорожного затора.

В редакцию поступили видеокадры с места событий, на которых видно: сотни автомобилей буквально застряли в ущелье. Некоторые водители были вынуждены останавливаться на обочине, чтобы избежать перегрева автомобилей.

Такая ситуация, по словам местных жителей и водителей, повторяется каждый год в разгар туристического сезона.

Службы ЧС и дорожной полиции просят водителей заранее планировать маршруты, выезжать либо рано утром, либо позже вечером, чтобы избежать пиковых нагрузок.

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