12:29
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Агент 024

В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение

В городе Балыкчи на улице Жусупа Абдрахманова вырубают деревья. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, на десятки зеленых насаждений с двух сторон нанесли красные кресты.

В мэрии города 24.kg сообщили, что в городе Балыкчи начали реконструкцию центральной улицы Абдрахманова. Основная цель — создание современного и удобного городского пространства, улучшение инфраструктуры и повышение комфортности для жителей и гостей города.

«В рамках благоустройства на месте старых деревьев высадят новые виды зеленых насаждений и цветов, что придаст улице обновленный и ухоженный вид, — обещают в муниципалитете. — Кроме того, проект предусматривает строительство отдельной велосипедной дорожки».

Чиновники подчеркнули, что работы ведут в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил безопасности.

Читайте по теме
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков

По их словам, согласно стандартам, деревья должны высаживать на расстоянии не менее двух метров от края проезжей части и не ближе 15 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта. Нарушение этих правил ранее создавало неудобства и риски: ветки ограничивали видимость для водителей, корни повреждали дорожное покрытие, возникали сложности в работе коммунальных служб.

«Помимо реконструкции улицы в восточной части города, в районе бывшего экопоста, стартовало строительство этнокомплекса «Кыргыз дүйнөсү». Провели подготовительные работы, включая перенос зеленых насаждений. Спиленные деревья передали на хранение муниципальному предприятию «Зеленхоз», осенью их распределят как дрова среди малообеспеченных и людей с инвалидностью. Реализуемые меры направлены на обновление архитектурного облика города и создание более комфортной городской среды для всех жителей Балыкчи», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что старую арку на въезде в город, вызывавшую неудобства из-за узкого проезда, демонтировали. Сейчас на ее месте строят новую с установкой символа «Белый пароход», а рядом создают фотозону в форме волны — новое пространство для туристов и жителей. Кроме того, обновляется кольцевая развязка при въезде в город. На месте прежней точки уличной торговли рыбой строят современный рынок «Балык». Завершено строительство автовокзала.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg./agent_024/340121/
просмотров: 565
Версия для печати
Материалы по теме
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
В Бишкеке на территории школы № 5 спилили около 20 крупных деревьев
Мэр Бишкека попросил с пониманием отнестись к вырубке ив и дать завершить работу
По проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке вырубят около 120 дубов
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
Деревья — к застройщику, экскаватор — к корням: в Бишкеке «переселяют» растения
В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы
В микрорайоне «Тунгуч» вырубили деревья. Комментарий мэрии Бишкека
Жители «Тунгуча» возмущены сносом деревьев в их микрорайоне
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Мэрия Бишкека приступила к&nbsp;подготовке улицы Лермонтова к&nbsp;асфальтированию Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию
Жители 7-го микрорайона в&nbsp;Бишкеке жалуются на&nbsp;стихийную торговлю Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю
Деревья вдоль дороги Александровка&nbsp;&mdash; Асылбаш все-таки стали поливать Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки стали поливать
Бизнес
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
19 августа, вторник
12:28
Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады трансплантологов Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады тр...
12:24
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву
12:12
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
12:09
Руководитель пресс-службы УПСМ стал заместителем главы Муниципальной инспекции
12:06
Праворульные авто в Кыргызстане не смогут получить лицензию на такси