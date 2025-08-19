В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение

В городе Балыкчи на улице Жусупа Абдрахманова вырубают деревья. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, на десятки зеленых насаждений с двух сторон нанесли красные кресты.

В мэрии городасообщили, что в городе Балыкчи начали реконструкцию центральной улицы Абдрахманова. Основная цель — создание современного и удобного городского пространства, улучшение инфраструктуры и повышение комфортности для жителей и гостей города.

«В рамках благоустройства на месте старых деревьев высадят новые виды зеленых насаждений и цветов, что придаст улице обновленный и ухоженный вид, — обещают в муниципалитете. — Кроме того, проект предусматривает строительство отдельной велосипедной дорожки».

Чиновники подчеркнули, что работы ведут в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил безопасности.

Читайте по теме О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков

По их словам, согласно стандартам, деревья должны высаживать на расстоянии не менее двух метров от края проезжей части и не ближе 15 метров от перекрестков и остановок общественного транспорта. Нарушение этих правил ранее создавало неудобства и риски: ветки ограничивали видимость для водителей, корни повреждали дорожное покрытие, возникали сложности в работе коммунальных служб.

«Помимо реконструкции улицы в восточной части города, в районе бывшего экопоста, стартовало строительство этнокомплекса «Кыргыз дүйнөсү». Провели подготовительные работы, включая перенос зеленых насаждений. Спиленные деревья передали на хранение муниципальному предприятию «Зеленхоз», осенью их распределят как дрова среди малообеспеченных и людей с инвалидностью. Реализуемые меры направлены на обновление архитектурного облика города и создание более комфортной городской среды для всех жителей Балыкчи», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что старую арку на въезде в город, вызывавшую неудобства из-за узкого проезда, демонтировали. Сейчас на ее месте строят новую с установкой символа «Белый пароход», а рядом создают фотозону в форме волны — новое пространство для туристов и жителей. Кроме того, обновляется кольцевая развязка при въезде в город. На месте прежней точки уличной торговли рыбой строят современный рынок «Балык». Завершено строительство автовокзала.