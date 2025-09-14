Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Барскоонскому ущельям, полюбуемся облаками над Иссык-Кулем, заедем на Сон-Куль и Сары-Челек и доберемся до пика Ленина.
В прошлое воскресенье жители Бишкека и не только стали свидетелями редкого явления — полного затмения Луны. Оно произошло вечером 7 сентября и стало самым продолжительным за последние три года. В течение 82 минут спутник находился в тени Земли и приобрел насыщенный красный оттенок, который называют «кровавой Луной».
Теперь двигаем на Иссык-Куль. После летних отпусков фотографий с озера будет много. Это в «Кыргызском взморье» сделал Эмиль Джороев.
Взлетим над озером и полюбуемся на него вместе с Евгением Липкиным с высоты птичьего полета. Заодно и вспомним недавнее прекрасное время отпусков.
Переедем на южный берег Иссык-Куля. Там находится живописное Барскоонское ущелье. В августе там побывал Эмиль Жээнбеков и сделал видео.
Перебираемся в Нарынскую область. Там есть очень популярное среди туристов озеро Сон-Куль. Его посетила Жумагуль Тентиева.
Теперь нас ждет уже Джалал-Абадская область и не менее живописное озеро Сары-Челек. Там побывал Ажыбек Нурланов.
Манап кызы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur) побывала на месте слияния двух рек — Нарына и Кара-Суу.
Завершим наше путешествие далеко на юге — в Алайском районе у подножия пика Ленина. Тем побывал и сделал видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
