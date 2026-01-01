Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в 12 фотографиях читателей 24.kg

Весь прошлый год мы с помощью наших читателей создавали рубрику «Мгновения жизни», восхищаясь красотами нашего Кыргызстана. В редакцию присылали сотни фотографий и видео из разных уголков республики, поэтому нам очень сложно было отобрать всего лишь 12 снимков. И это не рейтинг, а просто фотографии, которые очень понравились
Надеемся, в наступившем 2026 году наши постоянные и новые авторы продолжат путешествовать по Кыргызстану, а мы порадуем читателей красивыми фотографиями и видео. И еще раз всех с Новым годом!
Озеро Кара-Камыш. Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой
