Агент 024

Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в 12 фотографиях читателей 24.kg

Весь прошлый год мы с помощью наших читателей создавали рубрику «Мгновения жизни», восхищаясь красотами нашего Кыргызстана. В редакцию присылали сотни фотографий и видео из разных уголков республики, поэтому нам очень сложно было отобрать всего лишь 12 снимков. И это не рейтинг, а просто фотографии, которые очень понравились

Надеемся, в наступившем 2026 году наши постоянные и новые авторы продолжат путешествовать по Кыргызстану, а мы порадуем читателей красивыми фотографиями и видео. И еще раз всех с Новым годом!

1
Зимняя Чолпон-Ата. Фото Нурбека Саруева

2
Рассвет, БЧК. Фото Алика Машанло

3
Летний Иссык-Куль. Фото Озгоруша Исмаилова

4
Кашка-Суу. Фото Ильи Шипулина

5
Иссык-Куль, село Чон-Жаргылчак. Фото Билима Ажибекова

6
Закат в Сокулуке. Фото Сонунбека Мурзабекова

7
Закат на Иссык-Куле. Фото Евгения Липкина

8

Озеро Кара-Камыш. Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой

9
«Кровавая» луна. Фото Сергея Ханова

10
Закат в Кара-Балте. Фото Асель Исаевой

11
Река Турген. Фото Бактыбека Мейманбекова

12
Озеро Тулпар-Куль. Фото Таштемир уулу Алмаза

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
