18:21
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Агент 024

Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки

Жители микрорайона «Аламедин-1»  в Бишкеке выразили недовольство предстоящим сносом автомобильной стоянки на улице Сагымбая Манасчи. По их словам, после ее ликвидации автомобилистам будет негде оставлять транспорт, что может привести к еще большим проблемам с парковкой.

Как отмечают жители, уже сейчас машины часто паркуются на узком заезде во двор вдоль подъездов в два ряда. В результате в выходные дни проезд становится практически невозможным.

«В выходные дни тут даже выехать невозможно. Мы не понимаем, зачем убирать стоянку рядом, ведь машины негде ставить. А если вдруг случится пожар?» — говорят местные жители.

По словам жителей микрорайона, городские власти планируют на месте гаражных кооперативов и стоянки обустроить бульвар или зеленую зону. При этом сами жители не выступают против благоустройства. Но они считают, что для зеленой зоны можно выбрать альтернативную территорию — например, участок между двумя каналами.

Жители подчеркивают, что в настоящее время в районе остро ощущается нехватка парковочных мест, и снос стоянки может лишь усугубить ситуацию.

 Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg./agent_024/364963/
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
Есть своя мафия. Недобором доходов с парковок в Бишкеке недоволен депутат БГК
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов
Жители «Аламедина» возмущены: остановку автобусов заняла спецтехника
Минстрой показал эскизы многоэтажной автостоянки в Оше
Из контейнеров для пластика не вывозят мусор. Житель «Аламедина-1» возмущен
В Бишкеке возле частного дома организовали стоянку ассенизаторских машин
Уроки в аварийном кабинете школы в микрорайоне «Аламедин-1» не проводят
Опасно для детей. Классы в школе микрорайона «Аламедин-1» в аварийном состоянии
В «Аламедине-1» частная компания заняла тротуар. Ответ «Бишкекглавархитектуры»
Бишкекчанин жалуется: в «Аламедине-1» частная компания заняла тротуар
Популярные новости
Район у&nbsp;рынка &laquo;Кудайберген&raquo; в&nbsp;Бишкеке превратился в&nbsp;стихийный автобазар Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо В мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в сквере имени Тоголока Молдо
Район у&nbsp;рынка &laquo;Кудайберген&raquo; в&nbsp;Бишкеке превратился в&nbsp;автобазар. Ответ мэрии Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в автобазар. Ответ мэрии
В&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
18:11
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перево...
17:42
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
17:21
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
17:06
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
16:50
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах