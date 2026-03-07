18:21
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Агент 024

Жители Бишкека обеспокоены вырубкой тополей на бульваре Молодой Гвардии

Фото читателей

Бишкекчане жалуются на вырубку крупных тополей на бульваре Молодой Гвардии ниже проспекта Жибек Жолу. По словам очевидцев, рабочие начали спиливать несколько здоровых деревьев, которые много лет росли вдоль улицы и создавали тень для пешеходов.

Местные жители задаются вопросом, на каком основании проводится вырубка. По их словам, деревья выглядели здоровыми и не представляли опасности. Горожане отмечают, что ранее мэр Бишкека заявлял о необходимости защиты зеленых насаждений и сохранения городских деревьев.

«Мы не понимаем, зачем пилят такие большие и на вид здоровые тополя. Хотелось бы услышать официальное объяснение», — говорят жители близлежащих домов.

Горожане обращаются к мэрии Бишкека с просьбой разъяснить причины вырубки и сообщить, планируется ли компенсационная посадка новых деревьев на этом участке.

На момент публикации официального комментария от городских служб по поводу проводимых работ не поступало.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/364967/
просмотров: 1350
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека объяснили, почему выпиливают деревья на улице Махатмы Ганди
Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев
В столице планируют вырубить до тысячи старых деревьев — «Бишкекзеленхоз»
Жительница Оша пожаловалась на вырубку деревьев и неэффективное озеленение
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
В городе Ош ночью вырубают хвойные деревья без пересадки
В центре Бишкека часами стоят пробки: коммунальщики пилят деревья на дороге
Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными
В Таласе аким задержан за незаконную вырубку 475 тополей и многомиллионный ущерб
Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой ликвидацией пней
Популярные новости
Район у&nbsp;рынка &laquo;Кудайберген&raquo; в&nbsp;Бишкеке превратился в&nbsp;стихийный автобазар Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо В мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в сквере имени Тоголока Молдо
Район у&nbsp;рынка &laquo;Кудайберген&raquo; в&nbsp;Бишкеке превратился в&nbsp;автобазар. Ответ мэрии Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в автобазар. Ответ мэрии
В&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
18:11
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перево...
17:42
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
17:21
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
17:06
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
16:50
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах