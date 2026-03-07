Жители Бишкека обеспокоены вырубкой тополей на бульваре Молодой Гвардии

Бишкекчане жалуются на вырубку крупных тополей на бульваре Молодой Гвардии ниже проспекта Жибек Жолу. По словам очевидцев, рабочие начали спиливать несколько здоровых деревьев, которые много лет росли вдоль улицы и создавали тень для пешеходов.

Местные жители задаются вопросом, на каком основании проводится вырубка. По их словам, деревья выглядели здоровыми и не представляли опасности. Горожане отмечают, что ранее мэр Бишкека заявлял о необходимости защиты зеленых насаждений и сохранения городских деревьев.

«Мы не понимаем, зачем пилят такие большие и на вид здоровые тополя. Хотелось бы услышать официальное объяснение», — говорят жители близлежащих домов.

Горожане обращаются к мэрии Бишкека с просьбой разъяснить причины вырубки и сообщить, планируется ли компенсационная посадка новых деревьев на этом участке.

На момент публикации официального комментария от городских служб по поводу проводимых работ не поступало.

