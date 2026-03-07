18:21
Агент 024

В мэрии Бишкека объяснили, почему выпиливают деревья на улице Махатмы Ганди

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По улице Махатма Ганди специалистами муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» проводятся работы по санитарной вырубке сухостойных и аварийных деревьев. Об этом 24.kg рассказали в муниципалитете столицы.

По данным специалистов, большинство деревьев поражены вредителем — жуком-усачом (древоточцем), из-за чего они значительно ослабли и сгнили. Такие деревья представляют потенциальную опасность для жителей и участников дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности, а также предотвращения возможного падения ветвей и стволов на проезжую часть и тротуары при сильном ветре, проводится их плановая санитарная вырубка.

Напомним, ранее в редакцию обратились бишкекчане, обеспокоенные выпиливанием, якобы, здоровых тополей.

