Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар

Жители села Кок-Жар Октябрьского района Бишкека сообщают о критическом состоянии улицы Маликова, которая находится недалеко от улицы Алма-Атинской.

По их словам, дорога практически непроходима для пешеходов, а автомобилисты вынуждены двигаться с большим трудом.

«Под каждой лужей ямы глубиной 30-40 сантиметров, их из-за воды не видно, поэтому многие повреждают ходовую часть автомобилей», — отмечают местные жители.

Жители просят мэрию города провести капитальный ремонт дороги, которая не обновлялась много лет, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение для пешеходов и водителей.

