В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем

Жители Бишкека выражают недоумение в связи с выкапыванием кустарников на городских улицах. Один из горожан обратил внимание на работы вдоль проспекта Чингиза Айтматова, где зеленые насаждения выкапывают на участке между дорогой и пешеходно-беговой зоной.
По его словам, кустарники выполняли важную функцию — защищали пешеходов от пыли и шума с проезжей части.
Аналогичная ситуация на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Другой горожанин отметил, что ранее там росли плотные и аккуратные кустарники, которые не мешали движению и украшали территорию. Причины их выкапывания также остаются неясными для горожан.
Напомним, мэрия Бишкека начала массово убирать кустарники, объясняя это созданием более открытого и «безопасного» пространства: по их мнению, зеленые изгороди ухудшают видимость, под ними скапливается мусор и ночуют бездомные. На их месте все чаще появляются газоны.
Урбанист и эколог Дмитрий Переяславский считает такую замену ошибкой. По его словам, кустарники эффективно защищают город от пыли и шума, снижают температуру и улучшают качество воздуха, тогда как газоны с этими задачами справляются хуже.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.