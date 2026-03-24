В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем

Жители Бишкека выражают недоумение в связи с выкапыванием кустарников на городских улицах. Один из горожан обратил внимание на работы вдоль проспекта Чингиза Айтматова, где зеленые насаждения выкапывают на участке между дорогой и пешеходно-беговой зоной.

По его словам, кустарники выполняли важную функцию — защищали пешеходов от пыли и шума с проезжей части.







Аналогичная ситуация на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Другой горожанин отметил, что ранее там росли плотные и аккуратные кустарники, которые не мешали движению и украшали территорию. Причины их выкапывания также остаются неясными для горожан.

Напомним, мэрия Бишкека начала массово убирать кустарники, объясняя это созданием более открытого и «безопасного» пространства: по их мнению, зеленые изгороди ухудшают видимость, под ними скапливается мусор и ночуют бездомные. На их месте все чаще появляются газоны.

Урбанист и эколог Дмитрий Переяславский считает такую замену ошибкой. По его словам, кустарники эффективно защищают город от пыли и шума, снижают температуру и улучшают качество воздуха, тогда как газоны с этими задачами справляются хуже.

Фото 24.kg

Эксперт подчеркивал, что газоны требуют много воды и дорогого ухода, что критично для Бишкека при дефиците ресурсов. Он настаивает: уничтожение кустарников ухудшает экологию города и лишает жителей важной защиты от загрязнения.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.