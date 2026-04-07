Муниципальная парковка на газоне? Бишкекчане спорят о законности разметки

На пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова установили знаки платной парковки с оплатой по QR-коду прямо на участке с зеленой зоной. Это вызывает вопросы у горожан: фактически водителям предлагают парковаться на газоне.

«Здесь установили знаки оплаты парковки по QR-коду, и мы должны, получается, парковаться на газоне? А когда без знаков останавливаешься на зеленой зоне, тебе выписывают штраф», — возмущается житель столицы.

