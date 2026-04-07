10:30
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Агент 024

Бишкекчанин раскритиковал «лежачие полицейские»: город и так утопает в пробках

Фото читателей

Бишкекчанин жалуется на обилие так называемых лежачих полицейских в столице. По его словам, в городе осталось всего несколько крупных улиц без искусственных неровностей — среди них Абдрахманова, Манаса, Ахунбаева, проспекты Чуй и Жибек Жолу. При этом даже некоторые из них со временем пополняют список улиц с ограничителями скорости.

Горожанин считает, что в столице чрезмерно много «лежачих полицейских», причем значительная их часть установлена на второстепенных и поврежденных дорогах, где автомобили и так двигаются с минимальной скоростью.

Он отметил и ряд других проблем:

  • второстепенные улицы не разгружают трафик из-за плохого состояния, бетонных перекрытий и частых неровностей;
  • многие «лежачие полицейские» не соответствуют стандартам и не имеют разметки;
  • водителям приходится резко тормозить, что, по мнению жителя Бишкека, увеличивает пробки и выбросы.

Отдельно он обратил внимание на самовольную установку препятствий жителями, из-за чего некоторые улицы фактически превращаются в тупики.

В качестве решений горожанин предлагает сократить количество «лежачих полицейских», демонтировать незаконные перекрытия, улучшить состояние второстепенных дорог и внедрять альтернативные меры безопасности — например, светофоры и контроль у школ.

По его мнению, текущая ситуация с дорожной инфраструктурой усугубляет пробки и негативно влияет на экологию города.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/369268/
просмотров: 1555
Версия для печати
Популярные новости
8 апреля, среда
10:28
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца пр...
10:16
В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия
10:04
В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана
10:00
Тенге пробил отметку в 0,19 сома: почему он так укрепился и чем это грозит нам
09:59
Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами