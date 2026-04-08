15:13
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Агент 024

Тротуар под машинами. В Бишкеке пешеходы не могут пройти по улице Абая

В Бишкеке на улице Абая, в районе известного супермаркета (Абая 56/3), пешеходы столкнулись с проблемой — тротуар оказался полностью перекрыт припаркованными автомобилями.

По словам горожанина, две машины заняли весь проход, из-за чего людям приходится буквально протискиваться между ними. Ситуация особенно осложняет передвижение для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками — пройти здесь практически невозможно. По словам бишкекчанина, пешеходу протиснуться получается с трудом.

«Когда люди научатся думать не только о себе?» — возмущается он.

Горожанин просит соотвествующие службы оштрафовать владельцев автомашин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/369476/
просмотров: 619
Версия для печати
Популярные новости
Жители &laquo;Ак‑Орго&raquo; жалуются на&nbsp;дым и&nbsp;загрязнение воздуха от&nbsp;частной медресе Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
Цветы Чон-Арыка и&nbsp;солнечная станция. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
На&nbsp;фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на&nbsp;качество воды на&nbsp;улице Восточной Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на качество воды на улице Восточной
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
8 апреля, среда
15:09
Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над об...
15:09
В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Чингизу Айтматову
15:06
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в полуфинале
15:06
Пограничник выстрелил в себя на посту «Иркештам». Он в тяжелом состоянии
15:05
Ежедневно до 1,3 тысячи автобусов выходят на линии в Бишкеке