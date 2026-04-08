Тротуар под машинами. В Бишкеке пешеходы не могут пройти по улице Абая

В Бишкеке на улице Абая, в районе известного супермаркета (Абая 56/3), пешеходы столкнулись с проблемой — тротуар оказался полностью перекрыт припаркованными автомобилями.

По словам горожанина, две машины заняли весь проход, из-за чего людям приходится буквально протискиваться между ними. Ситуация особенно осложняет передвижение для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками — пройти здесь практически невозможно. По словам бишкекчанина, пешеходу протиснуться получается с трудом.

Горожанин просит соотвествующие службы оштрафовать владельцев автомашин.

