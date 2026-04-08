На отсутствие нефрологов в регионах жалуется кыргызстанка

«Почему в Кыргызстане нет нефрологов и кто несет ответственность за жизни людей?» — задалась вопросом читательница 24.kg.

По ее словам, с каждым годом растет число людей с почечной недостаточностью, но при этом в регионах практически нет нефрологов.

«Все специалисты сосредоточены в Бишкеке, и их можно пересчитать по пальцам. На весь Кыргызстан всего около 20 коек нефрологии в Национальном центре кардиологии и терапии. А теперь представьте: человек в тяжелом состоянии и счет идет на часы... Что делать? Моя мама находилась в крайне тяжелом состоянии: креатинин — 586 (при норме 96. — Прим. 24.kg), мочевина — 28, сильная одышка, угроза жизни. Но в Чуйской территориальной больнице и городской больнице в Токмаке нам отказали в своевременной помощи и отказались вызывать санавиацию.

Сказали, что «санавиация никогда не приезжает» и в итоге выписали в тяжелом состоянии. Мне прямо сказали, что в Бишкек берут только при креатинине 1000–2000. Я поверила, потому что это говорили врачи. Позже я узнала, что это неправда, дезинформация.

В итоге, чтобы спасти маму, мы сами искали нефролога, искали деньги и поехали в частную клинику. Только там врачи сразу оценили состояние как тяжелое и начали экстренный гемодиализ, тем самым спасли ей жизнь», — написала она.

Она озвучила ряд вопросов:

Почему нет нефрологов в регионах?

Почему нет доступа к жизненно важной помощи?

Почему отсутствует система экстренной маршрутизации пациентов?

Почему ответственность перекладывается на родственников?

Почему людей доводят до критического состояния?

«Я чуть не потеряла маму, и я уверена таких историй много. Прошу обратить внимание на эту проблему. Это вопрос не только медицины, это вопрос человеческих жизней», — обратилась кыргызстанка к властям.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане всего 19 врачей-нефрологов, из них — 7 педиатрических и 12 взрослых, не хватает 50 таких специалистов.

Средний возраст специалистов — 47 лет, на долю специалистов старше 55 лет приходится 38 процентов, до 35 лет — 14.

Дефицит кадров особенно сохраняется в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областях, где ставки нефролога отсутствуют или совмещаются другими специалистами.

Во всем мире отмечается неуклонный рост числа пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). По последним данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане более 4 тысяч человек получают гемодиализ, на что государство выделяет 2,5 миллиарда сомов.

