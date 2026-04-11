18:20
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Агент 024

Мэрия Бишкека объяснила выступ на улице Калинина проектным решением

Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу жителя на необычный выступ на улице Калинина на пересечении с проспектом Жибек Жолу. По ее данным, этот элемент предусмотрен проектом и направлен на повышение безопасности.

По информации муниципальной администрации по Свердловскому району, капитальный ремонт дороги Лебединовка — ГЭС-5 на участке улицы Калинина (от проспекта Жибек Жолу до северной объездной дороги) выполняется Министерством транспорта и коммуникаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.

читателей
Фото читателей
Проектом предусмотрены расширение проезжей части до четырех полос, устройство ирригационной сети, а также строительство тротуаров с обеих сторон.

На пересечении с проспектом Жибек Жолу появятся парковочный карман и остановка общественного транспорта.

Как уточнили в муниципалитете, участок, вызвавший вопросы у горожан, не является ошибкой или дефектом. Этот элемент предусмотрен для предотвращения несанкционированного проезда автомобилей через парковочную зону с выездом на остановку, что могло бы привести к заторам и аварийным ситуациям.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Схема участка дороги улицы Калинина и проспекта Жибек Жолу
В настоящее время на объекте уже выполнена подготовка основания дороги под четырехполосное движение.
Ссылка: https://24.kg./agent_024/369894/
просмотров: 1825
Версия для печати
Популярные новости
