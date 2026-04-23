Агент 024
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Снова рубят. В Бишкеке на улице Ибраимова ликвидируют кустарники и деревья

Фото Александра Никсдорфа

Бишкек продолжает освобождение от деревьев и кустов. Так, на улице Ибраимова в районе здания Государственной службы исполнения наказаний вырубили часть зеленых насаждений. Жители недоумевают — там были здоровые молодые деревья.

Горожане отмечают, что квартал, ранее считавшийся одним из самых зеленых в центре столицы, лишился значительной части тени. Раньше здесь росли ели, березы, кустарники и цветники.

Аналогичная ситуация по этой же улице, только на отрезке проспекта Чуй и Фрунзе, там экскаватором убирают кустарники и другие зеленые насаждения.

Бишкекчане просят муниципальные службы объяснить причины вырубки насаждений и рассказать о дальнейших планах по благоустройству этой территории.

Бишкек без фильтров: почему замена кустарников газонами губит экологию города

Борьбу с кустарниками в Бишкеке начали под предлогом создания открытого и «безопасного» городского пространства. В мэрии уверены — они ухудшают видимость для водителей и пешеходов, под ними ночуют люди без определенного места жительства и скапливается мусор.

Но, по мнению урбаниста и эколога Дмитрия Переяславского, массовая замена кустарников газонами может стать серьезной ошибкой для перенаселенного мегаполиса, особенно в условиях высокой запыленности, дефицита воды и плотной городской застройки.

Сквер в центре Бишкека и рисовые поля Узгена. Фото и видео читателей 24.kg
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу
Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии
Пыль столбом и грязь по колено. Жители Орто-Сая жалуются на беспредел строек
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
«Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
«Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
16:47
Дерево рухнуло на кроссовер в центре Бишкека
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
16:16
В Кыргызстане ювелирной отрасли будут предоставлять льготные кредиты
16:13
Более 550 голов скота погибли за два дня в Казахстане