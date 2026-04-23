Снова рубят. В Бишкеке на улице Ибраимова ликвидируют кустарники и деревья

Бишкек продолжает освобождение от деревьев и кустов. Так, на улице Ибраимова в районе здания Государственной службы исполнения наказаний вырубили часть зеленых насаждений. Жители недоумевают — там были здоровые молодые деревья.
Аналогичная ситуация по этой же улице, только на отрезке проспекта Чуй и Фрунзе, там экскаватором убирают кустарники и другие зеленые насаждения.
Борьбу с кустарниками в Бишкеке начали под предлогом создания открытого и «безопасного» городского пространства. В мэрии уверены — они ухудшают видимость для водителей и пешеходов, под ними ночуют люди без определенного места жительства и скапливается мусор.
Но, по мнению урбаниста и эколога Дмитрия Переяславского, массовая замена кустарников газонами может стать серьезной ошибкой для перенаселенного мегаполиса, особенно в условиях высокой запыленности, дефицита воды и плотной городской застройки.
