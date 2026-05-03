Белки в Бишкеке и водопад в Аламедине: весенние фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня погуляем по апрельскому Бишкеку, заглянем в два ущелье возле столицы, а потом отправимся на юг республики.

Для разминки прогуляемся по скверу Дружбы народов, который расположен рядом с «Белым домом». Сюда реконструкция мэрия пока не добралась, поэтому все зелено. Фото сделала Мээрим Акназарова.

И еще один столичный сквер — Театральный. Там прогулялся и сделал фотографии Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Бишкек, Театральный сквер, 22 апреля 2026 года
Выбираемся из города вместе с Иваном Орловым. В начале апреля он добрался до водопада в Аламединском ущелье.

«Ущелье Сокулук только-только пробуждается. Жужжания насекомых еще не слышно. Пока господствуют травы да ранние цветы», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Отправляемся на юг республики. Одно из самых популярных туристических направлений — озеро Сары-Челек в Джалал-Абадской области. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Фото Таштемир уулу Алмаза. Озеро Сары-Челек
Надеемся, вам понравились работы наших добровольных авторов. А если у вас есть желание присоединиться к ним, то сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
