Эхинококк в мясе: на Аламединском рынке ответили на жалобу бишкекчанки

Администрация Аламединского рынка прокомментировала информацию о возможной продаже зараженного ливера, о которой ранее сообщила жительница Бишкека.

В их заявлении отмечается, что вся продукция, поступающая на рынок, проходит обязательную проверку. Здесь работает аккредитованная ветеринарная лаборатория, специалисты которой ежедневно в утренние часы контролируют качество и состояние товаров.

В администрации подчеркнули, что открыты к диалогу, и пригласили покупателей, заявивших о некачественном продукте, для выяснения обстоятельств.

Но, по их словам, на данный момент эти граждане не вышли на связь.

«Это вызывает вопросы и может создавать впечатление возможного умышленного очернения», — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что в случае подтверждения факта реализации некачественной продукции она немедленно изымается из продажи. При необходимости рынок готов рассмотреть вопрос о возмещении возможного ущерба.

Напомним, ранее бишкекчанка заявила, что приобрела на Аламединском рынке ливер, в котором предположительно обнаружила признаки эхинококка. По ее словам, покупку сделали в отделе, где реализуют субпродукты. 
