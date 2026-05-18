19:46, 18 мая 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В Шопокове жители улицы Футбольной пожаловались на невывоз мусора
Жители улицы Футбольной в Шопокове Сокулукского района обратились в редакцию 24.kg с просьбой помочь привлечь внимание властей к проблеме санитарного состояния района.
По словам местных жителей, на улице длительное время не вывозят мусор и не убирают территорию. Несмотря на неоднократные обращения граждан, предприятие «Тазалык» и мэрия города, как утверждают они, не принимают необходимых мер для поддержания чистоты.
Горожане просят соответствующие службы и муниципалитет обратить внимание на сложившуюся ситуацию и решить проблему с вывозом мусора и уборкой территории.
