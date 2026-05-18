ГУОБДД ответило на жалобу бишкекчанина, получившего штраф за чужую машину

В ГУОБДД МВД Кыргызской Республики прокомментировали ситуацию с бишкекчанином, который заявил, что получил штраф за нарушение ПДД, несмотря на то что никогда не владел автомобилем. В ведомстве сообщили, что на момент фиксации нарушения владельцем машины в базе данных значился К.И.Дорошенко.

Ранее в 24.kg обратился житель Бишкека Константин Дорошенко, которому пришел штраф за нарушение Правил дорожного движения. По его словам, автомобиля у него никогда не было.

Как сообщили в ГУОБДД, постановление по делу о правонарушении № 02-08-051-01-4-210127 вынесено 10 июля 2025 года за нарушение ПДД, совершенное 21 июня того же года.

На фото автоматической фиксации нарушения зафиксирован автомобиль Toyota Camry пятого поколения с государственным номером 01KG117AOH. Согласно данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента, на день нарушения владельцем автомобиля являлся К.Дорошенко.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с частью 6 статьи 546 Кодекса КР о правонарушениях, лицо, не согласное с постановлением, имеет право обратиться с ходатайством в уполномоченный орган в течение десяти дней со дня вручения документа. Обращение можно подать лично, по почте или через интернет.