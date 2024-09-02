Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK в преддверии нового учебного года объявляет акцию для клиентов MBANK Junior.

Теперь можно получить 100-процентный возврат средств в виде бонусов (кешбэка) за проезд в общественном транспорте через единую платежную систему «Тулпар», используя карту MBANK Junior.

Со 2 по 30 сентября юные клиенты MBANK Junior смогут пользоваться общественным транспортом с полным возвратом стоимости поездки в виде 100-процентного кешбэка. Таким образом, поездка для клиентов на общественном транспорте обойдется БЕСПЛАТНО.

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо:

Открыть приложение MBANK на своем смартфоне. Просканировать QR-код, размещенный в автобусе. Подтвердить оплату и мгновенно получить кешбэк в размере 100 процентов от стоимости проезда.

Как это работает?

При каждой оплате проезда в 17 сомов клиентам начисляется 17 бонусов на счет по программе лояльности MBonus. Эти бонусы можно использовать для следующих поездок или других предложений от MBANK.

Акция действует только для детей, являющихся клиентами MBANK и имеющих карту MBANK Junior. Это отличный способ не только экономить на проезде, но и научиться пользоваться современными банковскими сервисами, что является важной частью финансового образования.

«С началом учебного года многие родители задумываются о том, как сделать передвижение детей по городу удобным и безопасным. Мы создали эту акцию, чтобы облегчить заботы родителей и одновременно поддержать наших юных клиентов, предоставив им возможность учиться финансовой грамотности и ответственности с самого раннего возраста», — отмечает Азамат Мамырбаев, директор департамента цифрового развития массового сегмента.

Спешите воспользоваться уникальной возможностью!

Условия акции действуют со 2 по 30 сентября 2024 года. Подробную информацию можно узнать на сайте или в приложении MBANK.

MBANK — первый цифровой!

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