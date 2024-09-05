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Бизнес

Смотри прямую трансляцию матча Иран — Кыргызстан в приложении MegaTV!

Погрузись в мир ярких эмоций и зрелищного футбола вместе с приложением MegaTV! Не пропусти захватывающий матч сборных Ирана и Кыргызстана в рамках чемпионата мира – 2026.

Это отличная возможность поддержать нашу сборную и ощутить весь накал футбольных страстей в прямом эфире на канале «НТРК Спорт».

На всех тарифах линейки «Элдики + MegaTV» мобильное телевидение предоставляется БЕСПЛАТНО, а интернет-трафик не тарифицируется.

Смотри прямую трансляцию в 22.00 по бишкекскому времени на телеканале «НТРК Спорт» со своего смартфона, планшета, Smart TV или на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg. Подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

Скачивай приложение (App Store и Google Play) прямо сейчас и наслаждайся яркими моментами футбольного праздника!

Болеем за наших вместе с MEGA!
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/304144/
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