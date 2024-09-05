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Бизнес

Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов

В целях стимулирования экономики посредством финансирования проектов развития в Кыргызской Республике ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» и ОАО «Элдик Банк» подписали договор о сотрудничестве.

В рамках договора Госбанк развития КР выделит «Элдик Банку» 200 миллионов сомов. Из них 100 миллионов сомов будут направлены на финансирование лизинга, остальные 100 миллионов на поддержку зеленых проектов.

Программа «Целевое финансирование проектов согласно зеленым критериям через банки-партнеры и другие ФКО» предусматривает выдачу зеленых кредитов, направленных на улучшение состояния климата и окружающей среды на следующих условиях:

  • процентная ставка для заемщиков: 11 процентных годовых;

  • срок: до пяти лет;

  • сумма кредита: от 3 миллионов до 150 миллионов сомов.

По программе «Лизинг через банки-партнеры, ФКФ и другие ФКО» «Элдик Банк» будет выдавать средства на приобретение в лизинг всех видов сельскохозяйственной/специальной техники, всех видов транспортных средств и оборудования на следующих условиях:

  • процентная ставка: 11-12 процентов годовых;

  • срок: до пяти лет;

  • сумма кредита: от 3 миллионов до 150 миллионов сомов.

Таким образом, благодаря программам Госбанка развития Кыргызской Республики и сотрудничеству двух компаний кыргызстанцы будут иметь возможность получить доступные средства по выгодным процентным ставкам ниже рыночных.

Кредитные средства будут направлены на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, а также финансирование инфраструктурных проектов посредством лизинговых операций.

Предоставленные средства будут способствовать росту экономики и благоприятно отразятся на благосостоянии конечных бенефициаров, увеличении рабочих мест, расширении отечественного производства, поступлению дополнительных доходов в бюджет страны и улучшению экологической ситуации.

Ссылка: https://24.kg./biznes_info/304158/
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