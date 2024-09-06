Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код

Сегодня, когда технологии развиваются стремительными темпами, удобство и скорость платежей становятся ключевыми факторами для потребителей. Следуя этим трендам, Государственный оператор сотовой связи MEGA представил новую возможность — оплату через QR-код в MegaKassa. Этот шаг не только упрощает процесс расчетов, но и повышает безопасность финансовых операций, делая их максимально удобными и быстрыми.

Теперь предприниматели могут принимать оплату товаров и услуг прямо через QR-код, используя только смартфон. А клиентам нет необходимости носить с собой наличку или пластиковые карты — все свои покупки можно оплатить, просто отсканировав QR-код.

MegaKassa — это удобный инструмент для упрощенного ведения бизнеса, предоставляющий возможность онлайн-передачи фискальных данных в налоговые органы в соответствии с требованиями ГНС, вступившими в силу 8 апреля 2022 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчеты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.

QR-код для оплаты через MegaKassa — это шаг вперед к упрощению и ускорению расчетов. Для предпринимателей это означает более быстрый и удобный способ получения платежей, а для клиентов — удобство и безопасность при оплате товаров и услуг. Внедрение новых технологий в повседневный бизнес-процесс помогает создавать более эффективные и комфортные условия для всех участников рынка.

Для получения более подробной информации, а также если вы предприниматель и хотите подключить MegaKassa, просьба обращаться в круглосуточную службу поддержки по номеру +996 999 766 667 (для абонентов MEGA звонок бесплатный, для абонентов других сетей тарификация платная согласно условиям тарифного плана).

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.