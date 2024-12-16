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Бизнес

Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn

Формат Play2Earn превратился в Tap2Earn. Оба варианта заработка предполагают геймификацию. Но если в первом случае пользователю нужно выполнять различные игровые действия, во втором все проще — достаточно «тапать», то есть нажимать на экран. Что это за проекты и как зарабатывать на них — далее.

Что такое Tap2Earn и как они работают?

Tap2Earn — это отдельный сектор на криптовалютном рынке. Он начал активно развиваться вместе с появлением большого количества проектов. Игры с принципом Tap2Earn привлекли внимание благодаря интеграции с блокчейном. То есть игровые токены можно конвертировать в реальную криптовалюту. Обращайте внимание на проекты, которые привязаны к Ethereum. Это связано с тем, что цена эфириума помогает увеличивать ценность токенов.

Видеоигры с принципом Tap2Earn в основе игрового процесса имеют многократное нажатие на экран. По правилам игроку нужно наращивать количество кликов, чтобы достигать конкретных целей. Например, перед ним стоит задача улучшить персонажа, получить очки или собрать ресурсы.

Мотивация самого пользователя в этих играх — возможность заработать деньги. Хотя, криптокликеры становятся довольно известными проектами (как Hamster Kombat или Notcoin), рассчитывать на большую сумму не стоит. А вот заработать несколько сотен долларов в месяц реально.

Как начать играть с помощью Tap2Earn?

Главное преимущество нынешних Tap2Earn-проектов в том, что все они находятся на платформе Telegram. Игроку не приходится скачивать новое приложение, вникать в сложный интерфейс или разбираться в особенностях процессов.

Итак, что нужно для начала:

  1. Установите Telegram — все игры функционируют через ботов на этой платформе.
  2. Выберите подходящий бот — популярные игры можно найти через рекомендации в мессенджере, специальные каналы или официальные сайты проектов.
  3. Зарегистрируйтесь и подключите криптокошелек — это нужно для того, чтобы вы после могли вывести игровые токены в крипту.
  4. Начните играть — правила простые, а действия понятные. Дополнительно выполняйте задачи, чтобы увеличивать свою прибыль.

При этом регулярно проверяйте баланс и выводите средства на криптокошелек, когда накопите достаточное количество токенов. Можете воспользоваться для этого Binance.

Сколько можно заработать на «тапалках»?

Уровень заработка на таких играх зависит от нескольких факторов. Наиболее важными среди них становятся популярность игры, встроенные механизмы. Многое зависит еще и от активности и стратегии самого игрока.

Аспекты, которые могут повлиять на заработок:

  • популярность игры — чем популярнее проект, тем больше шансов увеличить прибыль;
  • реферальные программы — дополнительные бонусы можно получить, привлекая новых игроков;
  • автоматизация и бутсы — их покупка повышает доход и эффективность кликов.

Все зависит еще и от рынка криптовалют. Курс на монеты определяет финальную сумму вашего заработка. В среднем за несколько часов игры можно заработать несколько долларов.

Tap2Earn — популярное направление в мире криптовалюты. Вы можете попробовать заработать деньги, прикладывая небольшие усилия. 
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/309803/
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