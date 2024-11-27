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Бизнес

Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве

В Бишкеке прошел второй Венгерско-Кыргызский сельскохозяйственный форум. Он объединил ведущих экспертов, представителей ключевых компаний агропромышленного комплекса двух стран, представителей власти.

Мероприятие организовало посольство Венгрии при поддержке Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии и Венгерско-Кыргызского фонда развития. Соорганизатором выступила Торгово-промышленная палата КР.

Основная задача форума — обсуждение перспектив сотрудничества, установление деловых контактов между венгерскими и кыргызскими компаниями в сфере агропромышленного комплекса.

 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги отметил, что у двух стран есть долгая история дружбы и сотрудничества.

«А прошедший официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кыргызстан, в ходе которого подписаны важные двусторонние документы, в том числе совместная декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Венгрией, участие главы правительства в Саммите Организации тюркоязычных государств, подтверждает намерение и далее укреплять двусторонние отношения и сотрудничество», — сказал он.

По словам посла, уже есть примеры сотрудничества компаний двух стран. Например, Woodstock работает в сфере семеноводства, Fulmer Apiary инвестировал в проект по сбору меда и сейчас занимается вопросом получения разрешения на экспорт продукции в ЕС.

По линии Венгерско-Кыргызского фонда развития финансируется проект развития племенного коневодства на общую сумму $755 тысяч.

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев отметил, что сельское хозяйство занимает ключевую роль в экономике как Венгрии, так Кыргызстана. По его словам, отрасль не только обеспечивает продуктовую безопасность, но и является важным источником занятости и доходов для наших граждан.

«Однако перед современным сельским хозяйством стоят такие вызовы, как изменение климата, повышение требований к качественной продукции, внедрение инновационных технологий и необходимость повышения конкурентоспособности продукции на международных рынках. Установление деловых контактов между компаниями наших стран представляет собой уникальные возможности.

Венгрия известна своими передовыми технологиями в сфере сельского хозяйства, такими как современные методы орошения, инновационные подходы к животноводству и переработке сельскохозяйственной продукции. Кыргызстан, в свою очередь, обладает богатым аграрным потенциалом.

Плодородные земли, природные ресурсы и традиционные методы ведения сельского хозяйства дают возможность производить экологически чистую продукцию», — сказал он.

Замминистра добавил, что в эпоху глобализации успех определяется способностями находить общие цели и реализовать их через партнерство. По его словам, форум — не только возможность обмена опытом, но и платформа для поиска партнеров, изучения совместных проектов и инвестиций.

На форуме были представлены крупнейшие венгерские компании, специализирующиеся на современных решениях для сельского хозяйства: AgroFeed Rus Kft, Babolna Tetra Ltd, Fulmer Apiary, Hunland Ltd, InnovaSter — Trade Ltd, Kavali, Korax group, Woodstock Kft. Их представители рассказали о своих инновационных решениях, направленных на повышение урожайности, улучшение технологий орошения, переработку продукции и экологически устойчивое земледелие, применимые в Кыргызстане

В ходе форума участники также ознакомились с деятельностью Венгерско-Кыргызского фонда развития и возможностями финансирования проектов в сфере сельского хозяйства.



Ссылка: https://24.kg./biznes_info/312412/
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