Первые победители акции от MKASSA и Mastercard

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK совместно с международной платежной системой Mastercard подвело итоги первого этапа акции «Принимайте оплату картами Mastercard и выигрывайте ценные призы».

Предприниматели, принимающие безналичную оплату через MKassa картами Mastercard, получили возможность не только увеличить свои обороты, но и выиграть ценные призы.

По итогам первого этапа разыграны призы, включая путевку в Египет, iPhone 15, ноутбуки MacBook Air, пылесосы и очистители воздуха Dyson.

Главный приз — 1 миллион сомов — будет вручен по итогам всего периода акции, которая продлится до 17 января следующего года.

«Использование MKassa и карт Mastercard — это не просто удобный способ приема оплаты, это стратегический шаг для развития бизнеса. Мы рады видеть, как наши клиенты используют эти возможности для достижения новых высот», — прокомментировал Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети MBANK.

«Мы рады, что в Кыргызстане становится все больше возможностей для оплаты современными платежными инструментами. Акция MBANK предоставляет сотрудникам ТСП и держателям карт Mastercard отличную возможность оценить удобство, скорость и безопасность приема платежей и оплаты покупок бесконтактными картами Mastercard. Каждый платеж по карте надежно защищен и предлагает такие же преимущества и гарантии, как и любая другая транзакция Mastercard», — отметил Антон Савельев, директор по работе с клиентами Mastercard в Центральной Азии.

Для участия в акции достаточно принимать оплату картами Mastercard через MKassa с 15 октября 2024-го по 17 января 2025 года. Присоединиться могут как новые, так и действующие пользователи MKassa. Чем больше объем платежей, тем выше шансы стать обладателем главного приза — 1 миллиона сомов — или других ценных призов. Начните принимать оплату уже сейчас и приблизьтесь к победе!

Не упустите еще одну уникальную акцию от MBANK: «0 процентов комиссии для новых клиентов MKassa».

С 5 ноября по 31 декабря этого года новые клиенты, подключившиеся к онлайн-кассе MKassa, получают следующие преимущества:

0 процентов комиссии на прием платежей в течение первых трех месяцев или до оборота в 300 тысяч сомов;

на прием платежей в течение первых трех месяцев или до оборота в 300 тысяч сомов; бесплатный POS-терминал /QR-наклейка/мобильное приложение— никаких затрат на приобретение, использование и доставку;

/QR-наклейка/мобильное приложение— никаких затрат на приобретение, использование и доставку; 0 процентов за работу в режиме ККМ — автоматическая фискализация без лишних трат;

— автоматическая фискализация без лишних трат; бесплатный вывод средств на счет в MBANK.

MKassa — это удобное и надежное решение для онлайн-приема платежей, которое упрощает ведение бизнеса. Оставить заявку на подключение можно на сайте банка или получить дополнительную информацию по бесплатному номеру 9933.

MBANK продолжает поддерживать предпринимателей, предоставляя не только удобные финансовые инструменты, но и уникальные возможности для развития бизнеса. Акции, такие как «Принимайте оплату картами Mastercard и выигрывайте ценные призы» и «0 процентов комиссии для новых клиентов MKassa», создают дополнительные стимулы для роста и улучшения работы предпринимателей. Участвуйте в акциях, расширяйте обороты и увеличивайте шансы на победу!

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