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Бизнес

Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24

Мечтаете получить на Новый год долгожданные подарки или сделать счастливее своих близких? Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает уникальную возможность: с помощью бесплатного сервиса «Тайный Санта» ваши мечты могут стать реальностью!

До конца года каждый абонент MEGA может отправить SMS с текстом своего новогоднего желания на короткий номер 5050. Ваше пожелание увидят другие абоненты MEGA, которые решат примерить роль тайного Санты. Это значит, что ваше заветное желание может быть исполнено и праздник станет по-настоящему волшебным!

Сервис также помогает проявить заботу о родных и друзьях.

Хотите узнать, о чем мечтают ваши близкие? Просто отправьте их номер телефона (в формате 996ХХХxxxxxx или 0ХХХxxxxxx) на тот же короткий номер 5050, чтобы увидеть их пожелания.

Сервис «Тайный Санта» доступен не только через SMS. В разделе «Портал» приложения MEGA24 (доступно в App Store или Google Play) вы найдете удобные карточки с пожеланиями своих родственников, друзей и коллег. Это шанс сделать чей-то праздник особенным!

MEGA24 — это удобное приложение для управления своим номером, функциональность которого поможет вам:

  • проверять состояние текущего баланса, тарифа и статусы активных услуг;
  • контролировать свои расходы и остаток по пакетам;
  • подключать и отключать услуги;
  • знакомиться с полезными новостями компании;
  • получать выгодные предложения и участвовать в акциях;
  • узнать и пополнить баланс, быть в курсе местоположения, не вводя дополнительных команд, просто добавив нужный контакт в список близких людей;
  • возможность задавать вопросы в онлайн-чат-поддержке.

Удобный виджет в строке уведомлений с отображением текущего баланса, номера и остатков по пакету с датой окончания.

Не упустите возможность сделать этот Новый год незабываемым — для себя и окружающих, ведь чудеса случаются там, где их ждут! 

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/313667/
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