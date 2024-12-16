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Бизнес

Акция от MegaPay: плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»

MegaPay и ЗАО «МПЦ» объявляют о запуске масштабной акции для всех пользователей виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ»! С 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го совершайте безналичные операции по платежным картам «MEGA ЭЛКАРТ» посредством бесконтактной оплаты через «ЭЛКАРТ Pay» в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты и получите шанс выиграть ценные призы, включая главную награду — путешествие в Таиланд на двоих.

Что такое «ЭЛКАРТ Pay»?

«ЭЛКАРТ Pay» — это система бесконтактных платежей, которая позволяет совершать финансовые операции картой «ЭЛКАРТ» с помощью устройств, поддерживающих технологию NFC (например, смартфонов, NFC-стикеров, браслетов или колец). С помощью «ЭЛКАРТ Pay» пользователи могут быстро оплачивать товары и услуги в магазинах, просто поднеся устройство к терминалу, поддерживающему эту технологию. Эта система обеспечит удобство, безопасность и скорость платежей.

Как стать участником акции:

  1. Открыть виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» банка-эмитента ОАО «Айыл Банк» в приложении MegaPay.
  2. Оплачивать покупки и услуги одним касанием через:
    • NFC-устройства (стикеры, браслеты или кольца);
    • бесконтактную оплату через смартфон на базе ОС Android с поддержкой NFC-модуля.

Как открыть виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ», настроить NFC-оплату с помощью «ЭЛКАРТ Pay» и как активировать NFC-устройство, можно узнать здесь.

Призы и этапы акции

Акция пройдет в три промежуточных этапа и завершается главным розыгрышем:

  • с 16.12.2024 по 16.01.2025: выиграйте современный смартфон;
  • с 17.01.2025 по 16.02.2025: получите умную колонку;
  • с 17.02.2025 по 16.03.2025: станьте обладателем ноутбука.

Главный этап с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го. Победитель получит тур на двоих в солнечный Таиланд! Финальный приз достанется самому активному участнику, совершившему в течение всего периода акции наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством.

Как выбираются победители?

Каждый месяц награждаются сразу четыре участника:

  1. За наибольшее количество платежей через NFC-устройства.
  2. За максимальный объем платежей через NFC-устройства.
  3. За наибольшее количество транзакций через смартфон.
  4. За максимальный объем платежей через смартфон.

Почему стоит участвовать:

  • это не только удобство, но и возможность получить отличные подарки за привычные покупки;
  • «ЭЛКАРТ Pay» делает процесс оплаты максимально быстрым и безопасным.
  • главный приз — незабываемый отдых в Таиланде!

Также есть прекрасный подарок от MegaPay — платежные стикеры NFC, которые можно получить в следующих ЦПО MEGA:
• проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
• улица Юнусалиева, 177/2, торговый центр Beta Stores — 2;
• проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
• улица Суюмбаева, 123, головной офис компании;
• город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей).

Чтобы получить стикер, обратитесь в указанные офисы MEGA с паспортом. Поспешите — количество ограничено!

Не упустите возможность сделать ваши покупки выгодными и открыть для себя удивительный мир подарков! Начните прямо сейчас!
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/314335/
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