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Бизнес

Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства

12 декабря на презентации в Дубае Huawei Consumer Business Group (CBG) представила несколько новых продуктов, включая складной смартфон HUAWEI Mate X6, смартфоны серии HUAWEI nova 13, наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 и HUAWEI FreeClip в новом цвете розовое золото, а также планшет HUAWEI MatePad 11,5. Инновационные технологии и новые продукты олицетворяют стремление компании Huawei к непрерывному развитию и желание предоставлять пользователям качественные устройства.

Смартфон HUAWEI Mate X6: новое слово в отрасли складных смартфонов

Новое поколение складного смартфона серии Mate HUAWEI Mate X6 оснащено камерой для ультрареалистичной съемки, тонким, но прочным корпусом и инновационными возможностями многозадачности. Звездное орбитальное кольцо модуля камеры вдохновлено орбитами планет и символизирует бесконечные возможности будущего. Смартфон представлен в темно-сером, красном и черном цветах. Модуль камеры состоит из объектива для ультрареалистичной съемки с 1,5 миллиона спектральных каналов, объектива 50 МП с регулируемой физической диафрагмой, ультраширокоугольного объектива 40 МП и телеобъектива 48 МП с поддержкой макросъемки.

Серия HUAWEI nova 13: уникальные возможности для портретной съемки

Смартфоны серии HUAWEI nova 13 отличаются новыми возможностями зума на фронтальной камере с разным фокусным расстоянием и технологиями на базе искусственного интеллекта. Камера HUAWEI nova 13 Pro оснащена объективом 50 МП с регулируемой диафрагмой (f/1.4—f/4.0), а технология XD Portrait Engine позволяет оптимизировать качество фотографий по параметрам текстуры, света и цвета. Также появилась функция выбора кадра с наилучшим выражением лица.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4: звук без потерь и шумоподавление

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 поддерживают технологию HUAWEI SOUND, обеспечивая качественное воспроизведение звука. Два динамических излучателя позволяют насладиться глубокими низкими и чистыми высокими частотами. Устройство поддерживает передачу звука на скорости 2,3 мегабита в секунду и оснащено системой шумоподавления с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта.

Наушники HUAWEI FreeClip: новый цвет и улучшенные функции

Наушники HUAWEI FreeClip представлены в новом цвете розовое золото. Эластичный коннектор обеспечивает комфортную посадку, а функции динамического регулирования низких частот и уведомлений о падении добавляют удобства.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/314357/
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