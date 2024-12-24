Праздничный концерт в сердце Бишкека: MEGA подарила новогоднее настроение

В эту субботу, 21 декабря, главная площадь столицы — Ала-Тоо стала центром празднования наступающего Нового года. Государственный оператор сотовой связи MEGA организовал грандиозный концерт, который собрал жителей Бишкека и гостей города.

На сцене выступили популярные отечественные звезды, исполнившие любимые хиты, которые зарядили зрителей яркой энергетикой и праздничным настроением. Музыкальная программа включала в себя как современные треки, так и проверенные временем композиции, которые пришлись по душе всем возрастам.

Кроме музыкальных номеров, организаторы подготовили увлекательные конкурсы с ценными призами. Участники могли проявить свои таланты и получить памятные подарки, что добавило мероприятию атмосферу теплоты и радости.

Концерт стал одним из главных событий зимнего сезона, подчеркнув важность единства и праздника в жизни города. MEGA продолжает радовать своих абонентов не только качественной связью, но и яркими культурными проектами, делая праздники еще ближе.

MEGA — будем ВМЕСТЕ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.