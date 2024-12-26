MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей

В эпоху цифровизации ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK продолжает лидировать в инновациях, предлагая уникальные решения для бизнеса и клиентов. Одной из таких новинок стала функция удаленного денежного запроса через POS-терминал и приложение MKassa. Она позволяет инициировать и проводить транзакции на указанную сумму без физического присутствия клиента и его карты, что открывает новые горизонты для коммерческих и частных пользователей.
Преимущества для бизнеса
- Расширение возможностей.
С помощью этой функции предприниматели могут принимать платежи от клиентов, находящихся в любой точке, что особенно важно для доставки, онлайн-заказов и бронирования услуг.
- Рост клиентской базы.
Функция открывает доступ к покупателям, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить торговую точку.
- Экономия времени.
Упрощается процесс оплаты удаленных заказов, исключая необходимость работы через сторонние платформы или сервисы.
- Снижение затрат.
Использование уже существующего POS-терминала или приложения MKassa избавляет бизнес от необходимости приобретать дополнительные решения.
- Удобство управления.
Все операции, включая удаленные платежи, фиксируются в одной системе учета, что упрощает контроль финансов и аналитическую работу.
- Конкурентные преимущества.
Возможность предложить клиентам удобный способ оплаты делает бизнес более привлекательным на фоне конкурентов.
- Добавление комментариев.
Бизнес может оставлять комментарии к транзакциям, что важно для дополнительной отчетности.
Преимущества для клиентов
- Комфорт и удобство.
Клиенты могут оплачивать товары или услуги, находясь в любом месте, без необходимости посещать торговую точку или передавать наличные курьеру.
- Экономия времени.
Быстрый процесс оплаты позволяет избежать очередей и лишних визитов.
- Гибкость.
Оплата возможна из любой точки мира через приложение MBANK в любое удобное время.
- Простота.
Интуитивно понятный процесс оплаты занимает всего несколько секунд.
- Доступ к удаленным услугам.
Возможность оплачивать услуги или товары в других городах без сложностей.
Важный момент
У данного типа платежей отсутствует возможность возврата средств, поэтому важно проверять корректность данных перед отправкой запроса.
«Функция удаленного денежного запроса через POS-терминал упрощает бизнес-процессы для предпринимателей и делает оплату максимально удобной для клиентов. Это решение позволяет компаниям расширять свои возможности и улучшать клиентский сервис, что особенно актуально в условиях цифровой трансформации», — отметили в MBANK.
Функция удаленного денежного запроса через POS-терминал — это значительный шаг вперед для бизнеса и клиентов в Кыргызстане. MBANK продолжает доказывать свою приверженность инновациям, предоставляя удобные, безопасные и современные финансовые решения.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия НБ КР № 014.