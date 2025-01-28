Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»

Депутаты сельского округа Шумкар-Уя с рабочей поездкой посетили золоторудное месторождение «Джеруй». В ходе визита они ознакомились с производственными процессами Таласского золоторудного комбината и дали оценку работе компании. В рамках рабочей поездки народные избранники посетили золотодобывающую фабрику и хвостохранилище.

Депутаты получили от сотрудников компании «Альянс Алтын» подробные ответы на интересующие их вопросы, касающиеся экологической безопасности предприятия, качества производства и условий труда, созданных для сотрудников.

По результатам посещения предприятия депутаты дали положительную оценку работе компании, отметив, что «Альянс Алтын» тесно сотрудничает с местным населением и вносит важный вклад в развитие региона. Компания «Альянс Алтын» продолжит в своей работе придерживаться высоких экологических стандартов и укреплять сотрудничество с местным сообществом.