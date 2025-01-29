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Бизнес

Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!

Горячая новость от О! для любителей свободы и скорости! Акция, которая рвет шаблоны, от настоящего технологического лидера Кыргызстана!

Подключайте eSIM с новым номером О! и получайте 30 ГБ интернета совершенно бесплатно.

Что такое 30 ГБ? Это целый мир в вашем смартфоне:

  • 150+ часов музыки — слушайте любимые треки без остановки.
  • 30 часов сериалов или фильмов в отличном качестве — настоящий киномарафон вам обеспечен.
  • Чаты, звонки, сторисы — забудьте про лимиты.

Как понять, что ваш смартфон поддерживает eSIM?

Большинство современных смартфонов популярных брендов поддерживают технологию eSIM. Чтобы в этом убедиться:

  • Для Android: введите в телефоне *#06# и найдите строчку с надписью EID. Если ее нет, то смартфон не поддерживает eSIM. Также узнать, в каких телефонах есть eSIM, можно в перечне характеристик конкретного устройства на официальном сайте производителя вашего смартфона.
  • Для iOS: iPhone 13 и более поздние модели поддерживают технологию eSIM.

Как подключиться?

Чтобы вам было максимально удобно, есть вариант — никуда не идти и подключить номер онлайн через приложение «Мой О!» быстро и легко.

  • Если вы только что скачали приложение, то вы проходите весь процесс подключения, начиная с кнопки «Стать абонентом О!».
  • Если вы оформляете для себя второй номер О! и уже пользуетесь приложением, то необходимо сначала выйти из него, а затем пройти процедуру регистрации нового номера на себя.

Также вы всегда можете посетить ближайший O!Store, где опытные консультанты помогут вам все настроить.

Всего три шага до ваших 30 ГБ:

Выберите новый номер О! → Подключите любой из актуальных тарифных планов → Получайте свои 30 ГБ и пользуйтесь по полной семь дней.

Успейте воспользоваться, пока предложение в силе.

О! — это про технологии, скорость и свободу. Подключайтесь и берите от О! максимум!

Интернет-пакет 30 ГБ предоставляется один раз при активации eSIM с новым номером О!. Срок действия интернет-пакета — семь дней. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее об этой и других акциях О! на официальном сайте o.kg.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/318305/
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