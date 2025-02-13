Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!

В Бишкеке прошел финальный розыгрыш лотереи от «Мой О!», где разыграны главный приз — 10 миллионов сомов и еще восемь призов по 50 тысяч. Принять участие могли все идентифицированные пользователи приложения, а победители определялись с помощью генератора случайных чисел.

Обладательницей 10 миллионов стала 23-летняя домохозяйка Ханзада Насвалиева, для семьи которой этот выигрыш стал настоящим спасением. Ханзада вместе с семьей проживает в селе Бургонду Джалал-Абадской области, семья воспитывает троих детей. В копилке у победительницы было 246 билетов, которые она получила, оплачивая покупки и пополняя баланс.

— Сын был на тренировке, я его ждала, а телефон в беззвучном режиме осталя дома, поэтому я долго не отвечала на звонок. Когда до меня все же дозвонились, новость о выигрыше вызвала очень сильные чувства. Нашей семье улыбнулась удача в самый решающий момент! Жизнь порой ставит перед нами нелегкие испытания, и не все зависит только от нас. Мы были близки к отчаянию, но судьба распорядилась иначе. Это поселило во мне большую веру в то, что все будет хорошо! Наши молитвы в первую очередь о здоровье близких, и этот день стал для нас судьбоносным! Эти деньги пойдут на благое дело, и это очень важно для всей нашей семьи. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным, и самое главное пожелание для всех — будьте здоровы! — поделилась впечатлениями Ханзада.

Еще один победитель, выигравший 50 тысяч сомов, Кубан Молдобаев рассказал, что не сразу поверил в удачу. «У меня всего 16 билетов, которые я набрал, в основном совершая переводы на кошелек. Я в принципе, как и многие, не особо верил и вообще не брал трубку, когда мне позвонили сообщить о выигрыше, пока не пришло SMS, — смеется он. — А нет, оказалось, что все правда!»

Ак-Тилек Карыбаев, тоже получивший 50 тысяч сомов, родом из села Жениш Иссык-Кульской области. Он рассказал, что очень старался набрать билеты: «Я узнал про лотерею от приложения «Мой О!» уже после Нового года и стал пользоваться только им. Так, принимая платежи за пополнение баланса клиентов, набрал целых 689 билетов. Все не зря! Хотел бы поблагодарить «Мой О!» за такую возможность».

Команда «Мой О!» от всей души поздравляет победителей! Лотерея «Мой О!» еще раз доказала, что удача может прийти в самый неожиданный момент и изменить жизнь к лучшему.

Видео с финального розыгрыша с победителем можно посмотреть по ссылке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от О!Маркет | Маркетплейс (@omarketkg)

Фото победителей размещены на сайте udacha.o.kg.

Напомним, лотерея стартовала 9 декабря 2024 года и завершилась 10 февраля 2025-го. За это время 80 кыргызстанцев стали обладателями крупных денежных призов, из которых 53 человека получили призы по 50 тысяч сомов, 18 счастливчиков — по 200 тысяч и 9 кыргызстанцев стали миллионерами, получив призы по 1 миллиону сомов.

Скачивайте приложение «Мой О!» по ссылкам в Google Play или App Store.

Впереди еще много интересных событий!

Период лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.

Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

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