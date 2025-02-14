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Бизнес

Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?

«Оптима Банк» завершил перенос своего процессингового центра в Кыргызстан. Редакция 24.kg выяснила, как это отразится на клиентах банка и какие изменения произойдут в работе системы.

Процессинговый центр — это место, где обрабатываются все транзакции с банковскими картами. Когда вы оплачиваете покупку картой, процессинговый центр проверяет и подтверждает, что на вашем счете есть деньги, а сама транзакция проходит безопасно. Это своего рода «посредник», который помогает банкам обмениваться информацией для выполнения платежей.

Что изменилось после процедуры

  • Безопасность. Ранее данные обрабатывались за границей. После переноса процессинга в Кыргызстан информация хранится и защищается внутри страны, что уменьшает риски утечек и атак. Это делает платежи более надежными и безопасными.
  • Мгновенные платежи. Местный процессинговый центр ускорил обработку платежей. Ранее транзакции проходили через внешний центр, что вызывало задержки. После переноса процессинга платежи обрабатываются быстрее, без лишних этапов и посредников.
  • Новые продукты и услуги. Собственный процессинговый центр позволяет банку быстрее создавать продукты, которые будут удобнее для граждан Кыргызстана. Это открывает новые возможности, такие как выпуск разных видов карт и использование современных технологий. Например, NFC, Google Pay и QR-кодов. Также улучшается работа банкоматов и терминалов: они становятся быстрее и удобнее, а в мобильных приложениях появляются новые функции.

Добавим, Национальный банк КР требует, чтобы все платежи по картам обрабатывались внутри страны.

Такая мера делает безналичные расчеты удобнее и ускоряет финансовые операции.

Чем больше людей используют карты, тем меньше затрат на инкассацию и обслуживание банкоматов — эти средства можно направить на развитие других банковских сервисов и услуг. Кроме того, цифровые платежи облегчают работу бизнеса, привлекают инвестиции и укрепляют экономику.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/319994/
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