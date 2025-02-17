В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне

Церемония открытия нового здания филиала KICB состоялась 12 февраля 2025 года в Нарыне. Новое здание банка является современным, просторным, высокотехнологичным центром финансовых услуг в городе.

«Мы всегда стремимся быть настоящими партнерами для наших клиентов, поддерживать развитие местных сообществ и оказывать влияние на экономический рост. Новый филиал — это не просто здание, это пространство для роста и процветания, оснащенное по последнему слову техники, где каждый клиент может получить весь спектр услуг», — подчеркнул председатель правления KICB Али Ариф.

Будучи пионером цифрового банкинга в Кыргызстане, KICB уже давно зарекомендовал себя как надежный и прогрессивный банк. Это первый коммерческий банк в стране, который заключил партнерство с американским Citibank, что позволяет предоставлять доступ к международным SWIFT-платежам через глобальную сеть Citi с такими преимуществами, как надежность, скорость, мультивалютность.

Особое внимание KICB всегда уделял развитию регионов, и открытие нового филиала в Нарыне — яркое тому подтверждение.

Здесь, как и в других уголках Кыргызстана, банк активно помогает малому и среднему бизнесу, предоставляя большой спектр кредитов, платежных карт, систем переводов, а также продвигает принципы устойчивого развития (ESG), поддерживая идеи и проекты, нацеленные на улучшение качества жизни.

«Нашей целью всегда была поддержка развития регионов. И мы уверены, что новый филиал станет надежным финансовым партнером для многих людей и компаний, помогая реализовывать мечты и строить успешное будущее», — добавил Али Ариф.

Для KICB это не просто очередное расширение сети, а важный шаг на пути к созданию качественного, доступного и надежного банковского сервиса для всех граждан. С открытием нового филиала KICB в Нарыне жители региона получили не только современный банк, но и уверенность в том, что их финансовые интересы в надежных руках.

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) создано в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Банк имеет 57 подразделений по всей республике. Банк-партнер американского Citibank в Кыргызстане.

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