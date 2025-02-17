Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений

Государственный оператор сотовой связи MEGA представляет новую услугу, которая подарит своим абонентам полную свободу общения. С услугой «Безлимит на Instagram, WhatsApp, Telegram» вы можете забыть о лимитах трафика и наслаждаться безграничным доступом к любимым социальным сетям и мессенджерам.

Абонентская плата:

на 7 дней — 40 сомов (подключается только на семидневные тарифы);

на 28/30 дней — 100 сомов (подключается только на 28/30-дневные тарифы).

Для подключения опции наберите команду:

на 7 дней — *8181*1#;

на 28/30 дней — *8181*2#.

Общайся с друзьями и близкими, не заботясь о гигабайтах. Будь всегда в курсе событий, делись моментами и оставайся на связи без ограничений!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!