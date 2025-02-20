Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах

Переезжая в Россию, важно разобраться с работой, жильем и финансами. Объясняем, как жизнь и работа в РФ могут стать немного проще с продуктами и сервисами «Т-Банка».

Приложение и поддержка на родном языке

Приложение работает на вашем языке. Служба поддержки доступна 24/7 на кыргызском, русском и английском языках.

Служба помощи поможет иностранцам разобраться с документами

Если вы оформите карту Black от «Т-Банка» и подключите подписку Pro, вы сможете получить бесплатные консультации на кыргызском и русском языках. Сотрудники банка ответят на вопросы:

об оформлении ВНЖ и РВП;

регистрации биометрии;

поиске работы и жилья;

получении патента и необходимых справок и другие.

«Я несколько раз ходил в миграционный центр, пытался подать документы на РВП, но всегда уходил с отказом. Один раз — из-за неправильного перевода паспорта, другой — потому что неправильно заполнил заявление. Думал платить посредникам, но они берут от 10 тысяч рублей. В приложении «Т-Банка» мне рассказали, как исправить ошибки», — рассказывает Нурбек Ибрагимов.

Сможете совершать переводы без комиссии

Одна из главных особенностей карты Black — возможность переводить в страны СНГ без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц (около 17 тысяч 700 сомов). Система в приложении сразу покажет, сколько получит адресат в сомах по текущему курсу. С подпиской Pro можно переводить без комиссии до 50 тысяч рублей (около 44 тысяч сомов) в месяц.

«Если отправляешь домой 30 тысяч рублей, это уже 1 тысяча 500 рублей просто так уходит. Перешел на «Т-Банк», теперь все деньги доходят до семьи без комиссии. Еще и курс нормальный», — рассказывает Алмаз Азизов.

Переводить деньги можно по номеру телефона, а не по сложным банковским реквизитам.

Для оформления не нужны паспорт и российская сим-карта. Подойдет ваш местный телефон, которым вы пользуетесь в Кыргызстане.

Другие возможности карты

Владельцы карты Black с подпиской Pro могут открыть накопительный счет с процентной ставкой до 17 процентов годовых .

С подпиской Pro вы получите кешбэк до 3 процентов на покупку авиабилетов в сервисе «Путешествия» в приложении «Т‑Банка», что особенно выгодно для тех, кто часто летает.

С картой Black вы сможете каждый месяц выбирать категории с повышенным кешбэком, например, на продукты или топливо. А по спецпредложениям у партнеров банка можно получать кешбэк до 30 процентов на покупки. Кешбэк приходит рублями, а не бонусами.

Изучите все возможности карты Black с подпиской Pro на сайте «Т-Банка ».

Black — черный. Подробнее на tbank.ru. АО «ТБанк», лицензия № 2673.