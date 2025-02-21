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Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян

Гражданство Кыргызстана привлекает россиян простотой оформления и возможностью жить и работать в стране без ограничений. КР входит в ЕАЭС, поэтому получение паспорта этой республики открывает дополнительные перспективы для ведения бизнеса, трудоустройства и проживания в регионе.

В этой статье эксперты компании iWorld поделились, какие есть способы получения гражданства в Кыргызстане, кто может претендовать на упрощенный порядок и какие документы понадобятся.

Что дает гражданство Кыргызстана?

Кыргызский паспорт открывает доступ к тем же правам, что и у коренных граждан страны. Вот основные преимущества:

  • Право на постоянное проживание и работу. Не нужно получать разрешение на работу или оформлять ВНЖ.
  • Свободное пересечение границ. Граждане Кыргызстана могут без визы посещать Россию, Казахстан и другие страны СНГ.
  • Доступ к госпрограммам. Это касается медицины, образования, пенсий и пособий.
  • Политические права. Можно участвовать в выборах и занимать госдолжности.
  • Двойное гражданство с Россией. Отказываться от российского паспорта не обязательно.
  • Устранение последствий санкций. Второй паспорт Кыргызстана позволяет гражданам РФ без ограничений открывать бансковские счета в Европе, получать шенгенские и даже американские визы.

Способы получения гражданства Кыргызстана

Получить кыргызский паспорт можно несколькими способами:

По рождению. Гражданами Кыргызстана автоматически становятся дети, если:

  • хотя бы один из родителей имеет кыргызское гражданство;
  • ребенок родился на территории КР, а родители неизвестны или не имеют гражданства.

По происхождению. Если у заявителя есть родители или близкие родственники, которые были гражданами Кыргызстана, он может оформить паспорт по упрощенной схеме.

Через натурализацию. Это стандартный способ для иностранцев, который требует выполнения ряда условий:

  • проживание в КР не менее пяти лет на основании ВНЖ;
  • знание государственного языка (кыргызского);
  • наличие легального источника дохода;
  • отсутствие судимости.

Через брак. Иностранцы, вступившие в брак с гражданином Кыргызстана, могут подать заявление на гражданство через три года совместного проживания.

В упрощенном порядке для граждан России. Россияне могут получить гражданство КР по ускоренной процедуре, минуя пятилетний срок проживания. Об этом расскажем в следующем разделе.

Упрощенный порядок получения гражданства для россиян

Россияне могут оформить кыргызское гражданство по ускоренной схеме. Для этого не нужно проживать в стране пять лет, достаточно подтвердить родственные или исторические связи с Кыргызстаном.

Кто может получить гражданство в упрощенном порядке? Процедура доступна для:

  • бывших граждан СССР, которые жили в КР до 1991 года или родились на ее территории;
  • лиц, у которых есть родственники — граждане Кыргызстана (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры);
  • русскоязычных граждан, имеющих востребованную профессию и проживающих в стране.

Какие документы нужны? Для подачи заявления потребуются:

  • паспорт гражданина России;
  • свидетельство о рождении (при наличии кыргызских корней);
  • документы, подтверждающие родственные связи с гражданами КР;
  • справка об отсутствии судимости;
  • документ, подтверждающий знание кыргызского языка (иногда требуют устное собеседование).

Сроки рассмотрения. В среднем процесс занимает от двух месяцев. В это время заявитель может находиться в Кыргызстане на основании ВНЖ.

По словам миграционных специалистов iWorld, оформление гражданства Кыргызской Республики по рождению в СССР — один из самых быстрых в мире способов получить второй паспорт для россиян.

Стандартная процедура натурализации

Если у заявителя нет оснований для упрощенного получения гражданства, он может оформить его через натурализацию. Этот процесс длится дольше и требует выполнения нескольких условий.

Требования к заявителю. Чтобы подать заявление на гражданство Кыргызстана, нужно:

  • проживать в стране не менее пяти лет на основании вида на жительство;
  • знать кыргызский язык на базовом уровне (проводится собеседование);
  • иметь законный источник дохода;
  • не иметь судимости и проблем с миграционными органами;
  • доказать намерение проживать в КР на постоянной основе.

Как подать заявление?

Собрать документы:

  1. Паспорт иностранного гражданина.
  2. Вид на жительство.
  3. Справку о доходах.
  4. Справку об отсутствии судимости.
  5. Документы, подтверждающие законность проживания в стране.
  6. Сертификат о знании кыргызского языка (если требуется).
  7. Подать заявление в МВД Кыргызстана.
  8. Пройти проверку миграционной службы и ГКНБ.
  9. Дождаться решения президента (он подписывает указ о предоставлении гражданства).

Сколько времени занимает процесс? Обычно рассмотрение заявления длится 1,5-2 года, но может затянуться.

Отказ от гражданства России: нужно ли россиянам?

При получении гражданства Кыргызстана россияне не обязаны отказываться от российского паспорта. Между странами действует соглашение о двойном гражданстве, подписанное в 1996 году.

Что дает двойное гражданство:

  • можно свободно жить и работать в обоих государствах;
  • остается возможность пользоваться социальными льготами и пенсиями в России;
  • можно беспрепятственно въезжать и выезжать без виз.

Когда может понадобиться отказ от гражданства РФ:

  • если россиянин хочет стать госслужащим в КР (по закону чиновники должны иметь только одно гражданство);
  • если этого требуют личные обстоятельства (например, оформление налогового резидентства или отказ от воинской обязанности в России).

Как отказаться от российского гражданства:

  1. Подать заявление в консульство РФ в Кыргызстане.
  2. Предоставить паспорт, заявление и подтверждение второго гражданства.
  3. Дождаться официального решения (процесс занимает от шести месяцев до года).

Но в большинстве случаев россияне могут сохранить оба паспорта без необходимости отказа.

Возможные сложности и подводные камни

Процесс получения гражданства Кыргызстана относительно прост, но есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Дополнительные проверки:

  • заявителей могут проверять по линии МВД и ГКНБ на наличие судимости, долгов и связей с экстремистскими организациями;
  • в случае малейших сомнений в подлинности документов могут потребовать дополнительные справки.

Задержки в рассмотрении заявлений:

  • указ о гражданстве подписывает президент КР, поэтому процесс может затянуться;
  • иногда документы «застревают» в МВД или миграционной службе — в этом случае помогает личное обращение или подача запроса о статусе заявления.

Требования к знанию кыргызского языка:

  • в некоторых случаях могут попросить пройти устное собеседование, даже если в законе об этом прямо не сказано;
  • проверка касается только натурализации, и русскоязычные заявители могут столкнуться с формальными трудностями.

Особенности регистрации в Кыргызстане:

  • после получения гражданства нужно оформить паспорт гражданина КР, а также зарегистрироваться по месту жительства;
  • нарушение правил регистрации может привести к штрафам или аннулированию статуса.

Как избежать проблем:

  • собрать все документы заранее, чтобы не терять время на повторную подачу;
  • следить за статусом заявления и регулярно уточнять информацию в госорганах;
  • если есть сомнения в процедуре, проконсультироваться с юристом или миграционными специалистами.

ВНЖ и ПМЖ Кыргызстана — альтернатива гражданству?

Некоторые россияне задумываются о временных альтернативах гражданству — о виде на жительство (ВНЖ) или о статусе постоянного проживания (ПМЖ). Однако в нынешних условиях кыргызский паспорт дает гораздо больше возможностей, а оформить его можно по упрощенной схеме.

Почему гражданство лучше, чем ВНЖ или ПМЖ:

  • Свобода передвижения. Граждане Кыргызстана могут без визы въезжать в Россию, Казахстан, Узбекистан и ряд других стран. С учетом санкций против РФ кыргызский паспорт становится полезным инструментом для путешествий.
  • Нет ограничений на работу. В отличие от обладателей ВНЖ, гражданам не нужно получать разрешение на работу — они могут трудоустроиться сразу.
  • Доступ к банковским услугам за границей. Из-за санкций у россиян возникли сложности с международными платежами и открытием счетов. С кыргызским паспортом можно свободно пользоваться банковскими услугами за пределами России.
  • Двойное гражданство с РФ. Паспорт КР не требует отказа от гражданства России. Можно пользоваться преимуществами сразу двух стран.
  • Государственная поддержка и соцгарантии. Граждане Кыргызстана имеют доступ к бесплатной медицине, образованию, пенсиям и социальной защите.

Почему ВНЖ и ПМЖ — не лучший вариант:

  • ВНЖ нужно продлевать каждые пять лет, а гражданство дается пожизненно;
  • обладатели ВНЖ и ПМЖ не могут участвовать в выборах и занимать госдолжности;
  • ВНЖ и ПМЖ не дают преимуществ в других странах мира;
  • при изменении миграционного законодательства ВНЖ или ПМЖ могут аннулировать, гражданство — нет.

Вывод: если хотите получить стабильный статус, защиту активов и больше возможностей для жизни, работы, бизнеса и путешествий, гражданство Кыргызстана — оптимальный вариант. Оформить его можно всего за несколько месяцев, без отказа от российского паспорта и знания языка. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте iworld.com, и специалист компании в деталях расскажет об условиях и подскажет, с чего начать процесс.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/320656/
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