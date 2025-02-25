Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»

ОАО «Элдик Банк» объявляет о начале приема заявок для получения кредита по государственному проекту «Финансирование сельского хозяйства — 13» с 25 февраля 2025 года.
В рамках программы выдаются льготные кредиты под 10 процентов (ЭПС 10,47 процента) по четырем ключевым направлениям:
- животноводство;
- растениеводство;
- водосберегающие технологии полива (капельное орошение, дождевание, ограждение и строительство водяных резервуаров капельного орошения) и тепличное хозяйство;
- лизинг сельскохозяйственной техники.
Льготный кредит могут получить физические лица и субъекты предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Суммы кредитов:
— для поддержки животноводства и растениеводства сроком на три года:
- до 300 тысяч сомов — без залога;
- до 1 миллиона сомов — с предоставлением залога.
— водосберегающие технологии полива и тепличное хозяйство сроком на три года:
- до 1 миллиона сомов включительно на залоговой основе.
— лизинг сельскохозяйственной техники сроком на семь лет c первоначальным взносом 20 процентов:
- до 50 миллионов сомов включительно, залоговое обеспечение — предмет лизинга.
За подробной информацией можно обратиться в филиалы «Элдик Банка», либо посмотреть на сайте банка www.eldik.kg.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.